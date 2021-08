L’àrea de Joventut ha acabat la temporada i ha aconseguit una bona resposta en les seves propostes gràcies a la col·laboració amb l’Esplai Les Pífies i el seu Casal d’estiu. Els canvis de plans del Punt Jove per a aquest juliol 2021 han estat tot un èxit. La programació ha tingut un taller de grafit de la mà de Doble A art, un matí de paintball al Maverik airsoft and Paintball, la visita al CRIP, tres tallers de cuina i un Escape box de Cripthos. La valoració de les activitats conjuntes ha estat molt positiva tant per part de l’Esplai les Pífies com pel Punt Jove. També, cal destacar que l’equipament juvenil, com a espai de lliure accés, ha tingut un total de 63 visites on joves del municipi han fet ús de l’espai per fer trobades, utilitzar els ordinadors, compartir estones amb jocs de taula i videojocs, entre d’altres.