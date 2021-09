La primera Mostra Hortícola de Copons, organitzada per l’ajuntament i amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, Junta de Regants de Copons i el Col·lectiu Eixarcolant, va acollir diferents activitats per mostrar l’horticultura del municipi. Una vintena de persones van participar en la visita guiada per conèixer els horts del municipi. Una xerrada parlant de la singularitat del tomàquet de Copons i un taller per a aprendre a extraure les llavors per a fer planter, van ser alguna de les activitats que van reunir a més de 50 persones. Els visitants van poder comprar productes directament collits de l’hort dels hortolans de Copons, d’Horta Lliure d’Òdena (residents a Copons) i de Cal Cinto de Cardona. També es va realitzar un tast de vins del celler d’Anna Rosell. Con treure el millor partit als tomàquets va ser l’objectiu del Showcooking en el qual hi van assistir una cinquantena de persones.