El castell de focs va tancar la programació d’activitats de la Festa Major de Piera, que es va celebrar del 3 al 12 de setembre. Van ser gairebé deu dies de propostes culturals, lúdiques i esportives organitzades majoritàriament amb aforaments limitats i reserva prèvia per garantir el compliment de les mesures de prevenció contra la covid. La meteorologia va condicionar alguns dels actes de la festa, com el pregó i el concert de la Banda-Orquestra de Piera (BOP), que es van traslladar a l’església de Santa Maria de Piera. Entre els actes amb més participació de la ciutadania cal destacar el GuatelePiera i el concert del grup El Pot Petit, que van exhaurir les entrades poc després que es posessin a la venda. Gran acollida van tenir també altres propostes com la Festa Flaix FM i Devotion, un escape room, concerts, un planetari mòbil, una marxa solidària contra el càncer i una tarda inclusiva per als infants amb propostes diverses com jocs sense soroll i una festa de l’escuma.