2.500 persones entre infants, joves, adults i gent gran, van participar en la 19a edició de la Setmana de Jocs al Carrer. Enguany, es van recuperar els espais habituals de les edicions anteriors i s’hi van sumar més entitats com el Club Bàdminton Manresa i La Crica. A més, l’organització va apostar per un nou espai de jocs clàssics (oca, parxís, dames, escacs, domino i cartes) a la Plana de l’Om que va tenir molt bona rebuda. Dels cinc dies que hi havia programats, es van suspendre les activitats de la tarda del dijous i del divendres a causa de la pluja. La Setmana de Jocs al Carrer ha estat organitzada pel CAE i té el suport de l’Ajuntament de Manresa i el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. En l’edició d’aquest any hi van col·laborar Abacus, La Fundació La Xarranca, Ludambule, el Club Bàdminton Manresa, La Crica, la Ludoteca Ludugurus de Creu Roja Manresa i la Fundació Ampans.