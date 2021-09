El teatre El Progrés de Martorell va acollir una ballada de sardanes organitzada per la Secció Sardanista de Martorell i que ha amenitzat la Cobla Vila d’Olesa. Una quarantena de persones va assistir a la ballada de sardanes organitzada per la Secció Sardanista de Martorell per celebrar la Diada Nacional de Catalunya. El teatre El Progrés de Martorell es va omplir de dansaires que, en grups de deu persones, segons establien les restriccions sanitàries, van dansar al so de la música de la Cobla Vila d’Olesa.