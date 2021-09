És obert el termini per presentar les fotografies per al concurs de Viatgers Manresans 2021 i per a Petits Viatgers i itinerari fotogràfic, que convoca cada any la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Manresa i Foto Art Manresa. Les instantànies s’han de presentar al centre cívic Selves i Carner, en la categoria d’adults, i al Casal de les Escodines, en la categoria infantil (de 6 a 12 anys). El concurs infantil vol estimular l’afició per la fotografia entre els més petits i l’observació darrera la càmera de moments estiuencs i dels elements patrimonials, humans i paisatgístics de l’itinerari fotogràfic del 19 de setembre, enguany des del Casal de les Escodines fins a la Font de Sant Pau. A les edicions anteriors s’hi ha presentat una mitjana de 60 fotografies d’adults i 30 d’infants. Les bases completes del concurs (adults i infants) es poden consultar a fotoartmanresa.cat, i al Facebook i Instagram de Manresacultura.