El Grup de Caminadors de la Sagrada Família de Manresa ofereix més propostes per a aquest mes. El punt de trobada serà davant del CAP Sagrada Família. Dimecres, la sortida de la caminada curta serà a les 07.50 h i s’anirà a Sol i Aire en un trajecte de 8 quilòmetres i una durada de dues hores. El mateix dia es durà a terme la caminada de nivell mitjà i la llarga. La trobada serà a les 07.20 h per a totes dues. La caminada mitjana, d’11,50 quilòmetres, serà fins a la Punta Sabata i tindrà una durada de dues hores i 55 minuts. Per a la llarga, de 15,10 quilòmetres, serà fins al gorg Blau i la font de l’Arrel, amb una durada de 3 hores i 40 minuts.