Guanyadors del Concurs de Pintura Ràpida i de Dibuix Infantil de la Festa Major d’Avinyó

La 55a edició del Concurs de Pintura Ràpida i de Dibuix Infantil de la Festa Major d’Avinyó ja té els seus guanyadors. El jurat, format per Anna Bernys, Joan Careta i Quim Moya, va proclamar Manel Doblas guanyador de la categoria general amb un premi dotat de 600 euros i una espatlla de porc Ral d’Avinyó. El primer premi local va ser per a Carme Franquet, amb un premi de 300 euros i també una espatlla de porc Ral d’Avinyó. En el concurs de dibuix infantil, Tian Grau es va proclamar guanyador en la categoria de fins a 6 anys, Carla Rufo en la de 7 a 9 anys, i Èrika Bover en la de 10 a 14 anys. Les obres participants es poden visitar, de dilluns a divendres, al centre cívic Can Tutó, i els caps de setmana, a l’Espai Matiners.