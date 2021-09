Ahir, Dia Mundial del Turisme, es va donar a conèixer la fotografia guanyadora del concurs fotogràfic a les xarxes socials «Descobreix el Pont de Vilomara i Rocafort», organitzat per l’Ajuntament, a través de la Biblioteca Municipal, i amb la col·laboració del Consell Comarcal del Bages. L’objectiu del concurs era donar valor al patrimoni turístic del municipi. El premi d’un paquet turístic que inclou cultura i gastronomia del Bages va ser per @amarsol62 per la seva visió del Pont Gòtic.