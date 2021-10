Els clicks de Playmobil van reunir més de 2.100 persones, durant el cap de setmana, al Museu de la Tècnica. Una desena de diorames van servir per recrear diferents esdeveniments històrics: des de la Batalla del Nil, la descobert d’Amèrica, fins al saqueig de Barcelona de l’any 985 dC. També hi havia l’espai amb diorames més fantàstics, com la recreació del conte d’Aladí, i esdeveniments més culturals com un concert de Bruno Mars en miniatura.