Els veïns de Sant Fruitós i el seu entorn podran invertir en una planta solar

La plataforma de coinversió de projectes d'energia renovables Fundeen presenta una nova oportunitat d'inversió ciutadana en el projecte de la planta solar fotovoltaica de Sant Fruitós de Bages promoguda per Aspiravi. Una oferta dirigida als veïns d'aquest municipi i del seu entorn, interessats a invertir en energia renovable per a obtenir rendiment econòmic i contribuir a la transició energètica del país.

En concret, Fundeen proposa un finançament de fins a 575.000 euros a un termini de 6 anys, a través d'accions privilegiades sobre la planta fotovoltaica amb quotes trimestrals, capitalització d'interessos durant la seva construcció i una rendibilitat anual neta per a l'inversor de 5,75%.

Accés preferent

Els inversors locals hauran de ser majors d'edat i estar empadronats, tenir domicili fiscal o segona residència en municipis dins d'un radi de 60 quilòmetres del projecte, la qual cosa suposa un total de 393 localitats amb una població pròxima a les 4.745.000 persones, donant compliment als requeriments de participació local especificats en la tercera subhasta del Règim Econòmic d'Energies Renovables (REER).

Els habitants residents en el municipi de Sant Fruitós de Bagés comptaran amb accés preferencial al finançament.

En termes d'impacte ambiental positiu i generació d'energia per a les comunitats locals, la planta solar fotovoltaica de Sant Fruitós comptarà amb una potència de 2,93 MWp, i una producció anual mitjana de 5,3 GWh, l'equivalent a 1.808 hores d'energia renovable.

En aquests moments el projecte es troba en fase de construcció; l'obra ha estat adjudicada al constructor Escala Solar i les compres dels equips principals – panells,seguidors i trackers- han estat llançats amb l’objectiu que la planta entri en funcionament a finals de 2024, estant a l'espera d'obtenir la llicència d'obres de l'Ajuntament de Sant Fruitós per a poder iniciar les obres de manera imminent.

L'energia renovable produïda per la instal·lació evitarà cada any l'emissió de 1.364 tones de C02, com el que genera recórrer 509.498 quilòmetres en camió de mercaderies.

Una inversió “segura i de confiança”

Segons explica Nacho Bautista, CEO i cofundador de Fundeen, “el finançament participatiu de projectes d'energia renovable s'ha convertit en un mètode segur i de confiança de generar ingressos alhora que es promou un consum energètic responsable”.

En aquest sentit, detalla que el projecte de Sant Fruitós de Bages suposa una “fantàstica oportunitat per a aquells ciutadans que estiguin disposats a invertir de manera igualitària, segura i transparent, obtenint una rendibilitat a futur i promovent les energies verdes.

Atès el règim de venda d'energia, des d'octubre de 2022, la planta solar fotovoltaica té assignat un règim econòmic amb l'Estat Espanyol (REER) durant 12 anys, per a la venda del 100% de la producció elèctrica a 60,24 €/MWh.

L'import màxim finançat pels inversors locals suposa aproximadament el 25% de les necessitats de finançament del projecte.

Tota la informació del projecte i oferta de cofinançament estaran disponibles en les pròximes setmanes a través de la web https://fundeen.com/