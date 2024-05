Els Tirallongues descarreguen castells de 7 i mig a la Fira de Maig de Berga

La colla castellera dels Tirallongues de Manresa va actuar a Berga amb motiu de la diada de la Fira de Maig, juntament amb la colla local dels Castellers de Berga. Els manresans van iniciar la seva participació en la diada amb dos pilars de 4 d’entrada. A primera ronda de castells, van descarregar un 4 de 7 amb agulla; a segona ronda, la colla va exhibir una altra estructura amb pilar, un 3 de 7 amb agulla; a tercera ronda, els manresans van descarregar un 4 de 7. Per la ronda de pilars, van executar un pilar de 5 i van acomiadar la jornada amb dos pilars de 4 de sortida. Per part dels Castellers de Berga, van descarregar tres pilars de 4 de sortida, un 5 de 7, un 3 de 7 amb agulla, un 4 de 7 amb agulla, dos pilars de 5 i tres pilars de 4 per finalitzar la seva diada. Per primera vegada en aquesta temporada, la colla castellera dels Tirallongues va aconseguir portar i descarregar estructures de set pisos i mig a fora de casa. Els castellers anuncien portar de nou a plaça el «carro gros», el 4 de 8, per la diada de la Fira de l’Ascensió de Manresa.