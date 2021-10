La Secció Sardanista de Martorell va celebrar l’Aplec del Roser i, per segon any consecutiu, ho va fer en format concert, a causa de les limitacions imposades per la pandèmia. Les cobles Marinada i Mediterrània van oferir un recital de dotze sardanes que van interpretar de forma alternada en dos torns per als prop de 130 assistents que es van acostar al Teatre El Progrés. En la primera part, cada cobla va tocar tres sardanes, mentre que a la segona ho van fer plegades. L’última va ser la sardana L’Aplec de Martorell, de Tomàs Gil Membrado.