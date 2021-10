Sant Joan de Vilatorrada va retre un homenatge al President de la Generalitat Lluís Companys i Jover, assassinat el 15 d’octubre del 1940, i a totes les víctimes de la Guerra Civil (1936-1939), i a l’alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, Agustí Soler i Fosas, afusellat el 8 de novembre del 1939. La jornada es va iniciar amb el llançament de coets per simbolitzar els trets que van matar a Lluís Companys i Jover. Tot seguit, es va dur a terme una ofrena floral per part de l’Ajuntament, la comunitat educativa, entitats locals, grups polítics i societat civil de Sant Joan de Vilatorrada i Sant Martí de Torroella al monument de Lluís Companys i Jover. També una ofrena floral a la fossa del Camí de les Torres per recordar als 15 soldats anònims de l’exèrcit de la república assassinats el gener de 1939.