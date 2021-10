La Residència Pare Vilaseca d’Igualada va iniciar el projecte «L’aperitiu Sensitiu» que busca la inclusió i la correcta i segura nutrició de les persones amb disfàgia, dificultat per empassar els aliments. El projecte té com a objectiu recuperar i recordar el sabor d’aliments quotidians que de vegades es perden quan una persona té alteracions en la deglució. Per fer-ho, la dietista i l’equip de cuina de la residència han adaptat els aliments que presenten més possibilitat de patir ennuegaments, tot modificant la seva textura per aconseguir una aparença més real, homogènia i desitjable. Es conserva el seu saber original sense risc de broncoaspiració, ja que no es modifica la consistència en cap de les fases de deglució.