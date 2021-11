Recentment, va tenir lloc la inauguració de la Sala Montserrat Font i Jorba (1951-1971) de la Biblioteca Verge de Montserrat del Bruc. Aquest acte, posposat des de l’any passat per la covid-19, va ser una excel·lent ocasió per reconèixer el paper que la Biblioteca del Bruc ha tingut com a centre de promoció de la lectura i de la dinamització cultural, educativa i social del poble durant els seus 51 anys d’història, al mateix temps que es reconeixia la tasca d’impuls de la primera bibliotecària del Bruc. L’acte va consistir en la lectura de tres discursos, un breu concert en directe i en la presentació de l’exposició dels 50 anys de la Biblioteca.