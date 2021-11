L’equip Dynamics UPC Manresa, format per més de 40 estudiants de diferents graus en enginyeria de l’EPSEM de la UPC ha tornat a complir, i fins i tot a superar, els objectius fixats en l’edició italiana de la Formula Student, que es va dur a terme a mitjans d’octubre al Circuit Riccardo Paletti, a la província de Parma, a Itàlia. Un cop finalitzada l’edició nacional de Formula Student Spain al Circuit Barcelona-Catalunya, a Montmeló, l’equip de Manresa va disposar de poc menys de mes i mig per posar de nou a punt el vehicle per a l’edició italiana. Un temps que van dedicar, majoritàriament, en testejar i ajustar el set-up de la suspensió, la caixa de canvis i el motor. Aquesta inversió de temps ha donat els seus fruits, ja que han aconseguit reduir la mitjana de temps en 0,5 segons, tant a la prova d’acceleració (que es fa en un recorregut que va de 0 a 75 metres), com en l’anomenada Skid Pad (prova en la qual el vehicle ha de recórrer dos cercles oposats, en forma de 8).