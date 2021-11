El dia 11 de novembre AGRUPem-Grup d’Esclerosi Múltiple del Bages, entitat que presideix Elisabet Díaz, va celebrar el 10è aniversari. A la trobada, que va ser telemàtica, hi van assistir una trentena de persones, entre professionals d’Althaia, associats i familiars. Va ser un acte marcat per l’emotivitat de les intervencions de vuit persones que van explicar la seva relació amb el col·lectiu. També hi van participar el Dr. Ignasi Carrasco, director assistencial d’Althaia; Pilar Descalzo, treballadora social, i l’equip de neurologia d’Althaia. En la sessió, en la qual es va presentar l’auca commemorativa, es va voler recordar especialment Sebastià Pons, un dels impulsors de l’entitat. AGRUPem té la seu al Centre Hospitalari de Manresa i la seva web és www.agrupem.cat. -G.C.