Els Mossos d’Esquadra donen una nova vida a uniformes que els han quedat obsolets per vestir nines amb una finalitat solidària. És a través del taller de voluntàries que de forma totalment altruista fa nines que després es venen i els diners es destinen íntegrament a finançar els projectes la plataforma dels aliments de Manresa, impulsada per sor Lucía Caram, com són la compra d’aliments i també els habitatges per persones que es troben en situació de vulnerabilitat.

Ahir, la comissària de la regió central Cristina Manresa, el seu número dos, l’intendent Josep Guillot, i altres agents del Cegrib van poder visitar el taller. Allà, acompanyats de sor Lucía, van poder conèixer de primera mà i tot el procés que es fa per confeccionar les nines i com els uniformes que el pas del temps ha fet que ja no es puguin utilitzar, acaben convertits en petits uniformes per vestir les joguines, que en la seva versió femenina reben el nom de Clara, en referència a la Fundació Convent de Santa Clara, i en la masculina el de Cesc, per Sant Francesc d’Assís, del qual al convent n’hi ha un mural.

Al taller, ubicat a la carretera de Vic de Manresa, les voluntàries tallen tota la roba per fer les nines, i després una família d’origen magrebí, de forma solidària en fa el farciment. També les mateixes voluntàries del taller són les que agafen els uniformes dels Mossos i amb els seus patrons els tallen a la mida dels uniformes que portaran les joguines. Durant la visita d’ahir al taller, les voluntàries també van explicar que a part dels petits agents, també fan nines amb altres vestits.

La visita va finalitzar amb l’enregistrament d’un vídeo en el qual sor Lucía, acompanyada dels Mossos i les voluntàries, demana la col·laboració, a través de la compra de nines, en un projecte que també serveix per «humanitzar a la gent».