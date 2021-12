Cardona va acollir un emotiu acte d’homenatge al músic Joan Roure Jané, del qual enguany s’acompleix el centenari. La cripta dels Sants Màrtirs de l’església parroquial va omplir-se per assistir a la conferència del musicòleg Ovidi Cobacho, director de la Coral Cardonina, qui recentment s’ha dedicat a estudiar la biografia artística i l’activitat cardonina de Joan Roure. Entre el públic hi havia la germana de Joan Roure i una neta seva, la també artista Marta Roure, la primera intèrpret que va cantar en català al festival d’Eurovisió, en representació d’Andorra. En finalitzar l’acte també es van poder veure algunes de les partitures autògrafes del compositor conservades a l’Arxiu de la Coral Cardonina, així com diversos discos, cassets i CD d’enregistraments seus.