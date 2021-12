La colla castellera dels Tirallongues de Manresa ha celebrat la seva assemblea ordinària general d’enguany al local de Casa Caritat de Manresa en la qual han renovat la junta tècnica. Es va presentar una única candidatura encapçalada per Gabriel Giralt Aliu com a cap de colla i Anna Montenegro Pallarès com a sotscap de colla. Després de la votació i un cop fet el recompte sortia aprovada la nova candidatura amb el 91,3% dels vots (42 a favor i 4 en contra). Giralt, que pertany a la colla des d’infant, planteja recuperar els castells de vuit i retornar el nivell de la colla d’abans de la pandèmia. També destaca ser una junta tècnica amb majoria de presència femenina (15 dones i 3 homes).