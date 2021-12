L’equip del Dream Team Anoia del Club Esportiu Anoia va participar el cap de setmana d’una jornada solidària amb La Marató de TV3 per la Salut Mental. Amb el lema «El moviment, el millor tractament», l’activitat va aplegar més de 200 persones usuàries de la Xarxa de Salut Mental al Centre Esportiu Municipal de Can Dragó de Vilanova del Camí. Des del Consorci Sociosanitari de l’Anoia, una de les entitats que forma part del Clúster Salut Mental Catalunya, i acompanyats del seu equip socioeducatiu, els jugadors del Dream Team Anoia van practicar fins a una dotzena d’activitats esportives: atletisme, bàsquet, rugbi, pàdel, beisbol, etc. I sobretot «s’ho van passar la mar de bé», com destaquen des del Club Esportiu Anoia