Recentment, el president d’Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, va assistir a la representació dels Pastorets de Calaf. El president d’ERC va estar acompanyat per l’alcalde, Jordi Badia; la diputada provincial a la Diputació de Barcelona i alcaldessa d’Òdena, Maria Sayavera; i la consellera comarcal i regidora per ERC Igualada, Montserrat Argelich. Junqueras va aprofitar el seu primer Nadal fora de la presó per gaudir de la quasi centenària representació de l’obra de Josep Maria Folch i Torres. Després de la representació, l’alcalde de Calaf i Oriol Junqueras van compartir anècdotes i històries sobre aquesta obra amb els actors i les actrius.