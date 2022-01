La joventut que faci 17 o 18 anys aquest any i estiguin empadronats a Manresa poden sol·licitar la nova TJove-18, un títol propi de l’Ajuntament de Manresa que permet viatjar de manera gratuïta en bus. Actualment, els joves de fins a 16 anys ja podien utilitzar el transport públic de manera gratuïta amb la T-16, un títol integrat de l’ATM que es pot utilitzar a Manresa. Amb el nou títol TJove-18, l’Ajuntament permet allargar la gratuïtat fins a la majoria d’edat, amb l’objectiu de promoure l’ús del transport públic. La sol·licitud es pot fer mitjançant la web municipal o bé presencialment a l’Espai Jove Joan Amades, carrer de Sant Blai 14, on donaran suport per fer el tràmit on-line. També es pot tramitar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de la plaça Major, demanant cita prèvia. La targeta, que té un cost de sis euros, es rebrà al domicili on s’estigui empadronat. Pel que fa a la TBonificada, els usuaris que la tinguin domiciliada rebran el títol del 2022 a casa.