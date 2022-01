Des de fa més de 10 anys, els estudiants de 4t d’ESO de La Salle de Manresa, participen en el Projecte d’Aprenentatge i Servei Comunitari. Aquest projecte demana a les escoles i instituts destinar un mínim d’hores (20h) a projectes en col·laboració amb entitats de l’entorn. En aquesta ocasió, l’alumnat de la Salle identificarà la vegetació del Parc de Can Font i participarà en la seva neteja, en col·laboració amb el Centre de Recursos TEA i l’AAVV de la Carretera de Santpedor. A la imatge, alumnes de La Salle amb la seva tutora i una responsable del Parc de la Sèquia visitant el Parc de Can Font per planificar el servei comunitari.