Deporvillage s’estrenarà com a nou partner tècnic principal de l’esdeveniment. L’e-commerce de referència esportiva Deporvillage ha anunciat la seva nova aliança com a patrocinador tècnic principal de la Zurich Marató Barcelona, després de signar un acord per les dues properes temporades. Per a la firma significa un dels patrocinis més importants fins ara i s’inclou dins del seu compromís de consolidar el running com una de les categories més importants.

Per a Deporvillage, convertir-se en el partner tècnic principal de la Zuric Marató Barcelona representa una fita important en la seva reeixida trajectòria, protagonitzant la primera acció d’aquestes dimensions a la disciplina de running. Amb aquesta aliança, Deporvillage exerceix com a principal proveïdor de materials tècnics per als corredors i voluntaris que assisteixin a l’esdeveniment. A més, el patrocini de la Zurich Marató Barcelona forma part de la seva estratègia d’incrementar la seva presència a esdeveniments esportius d’alt nivell.