L’Ajuntament de Sant Fruitós ha proclamat els guanyadors del concurs de fotografia de la Festa de l’Arròs 2022. Entre totes les persones que van publicar una fotografia amb l’etiqueta #FestaArrosSFB2022 i amb la menció @ajuntamentsantfruitos es va sortejar, mitjançant una plataforma en línia, deu paquets de dues entrades per a qualsevol espectacle programat entre els mesos de març i abril al Teatre Casal Cultural i cinc llibres de la Història de la Festa de l’Arròs. Les deu persones guanyadores de les dues entrades per a qualsevol de les propostes culturals són: @mercedes.ayna, @alpuntetdesal, @danimanresa, @cal_fusteret, @creusmaica, @juditvi, @cantegril_bar, @carmedngr, @moonphotografy i @puigpons. El segon premi consistent en un exemplar del llibre de la Història de la Festa de l’Arròs és per a @silmafotos, @mcarme_cruz, @naturelovers.as, @Josep_m_creus i @narcislupon. El guanyador del lot de productes d’arròs gentilesa de la Càmara Arrossera del Montsià ha estat per a @segarra.x