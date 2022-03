La parròquia de Sant Esteve de Sant Esteve Sesrovires organitza una romeria a Montserrat. La sortida serà el dissabte, 2 d’abril, a les 9 h . Un cop a Montserrat, els romers faran una pregària i després tindran una estona de temps lliure. A les 11 h començarà la missa conventual, acte en què els pelegrins d’arreu es congregaran en comunitat per commemorar el sacrifici de Jesucrist a través de l’eucaristia. A més de la participació en els oficis religiosos, a les 13.30 h hi haurà un dinar al restaurant de la plaça dels Apòstols. Després d’una estona de temps lliure, la tornada serà a les 17.30 h. El preu per persona és de 30 euros i les inscripcions es poden realitzar als telèfons 610 93 93 60 i 627 05 10 62.