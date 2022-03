Abrera va donar el tret de sortida al Concurs de Teatre Amateur d’Abrera amb l’obra Mama, de Jordi Sánchez i Pep Anton Gómez, a càrrec de l’associació Teiatròlics de Banyoles. A l’estrena de l’obra hi va assistir un nombrós públic amb ganes de gaudir del teatre en viu. També hi van ser Jesús Naharro, alcalde d’Abrera, i Francisco Sánchez, regidor de Cultura. La segona representació del Concurs de Teatre Amateur d’Abrera va anar a càrrec del Grup de Teatre Deixalles de Sant Feliu de Codines amb l’obra Play-off, de Marta Buchaca, que va tenir molt bona acollida per part del públic.