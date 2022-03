Un total de vint-i-quatre caminaires de Martorell van participar en la tercera caminada del cicle «Passejades per a la gent gran» que organitza la Diputació de Barcelona amb el suport de vuitanta-quatre poblacions. Els participants van fer un recorregut per la població de Sallent acompanyats per dues monitoes del Departament d’Esports de l’Ajuntament. Un total de 8,5 quilòmetres amb desnivells molt suaus per llocs d’interès de la població bagenca, dels quals se’ls va fer una breu explicació per conèixer la història i els paratges de Sallent. En acabar, els caminaires van dinar al municipi i van gaudir d’una tarda de ball en línia.