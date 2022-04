La 7a Marxa del Pelegrí, celebrada diumenge, ha estat l’edició més concorreguda. Del miler d’inscrits, 595 van fer la modalitat llarga (26 km), 55 la curta (8 km) i 350 el recorregut per l’Anella Verda (15 km). Pel que fa a la seva procedència, un 20% eren de Manresa, entre el 13-15% de poblacions del Bages i la resta de fora de la comarca, la major part de l’àrea metropolitana de Barcelona.

El director executiu de Manresa 2022, Albert Tulleuda, es va mostrar satisfet per la bona acollida i va afirmar que «és una marxa no competitiva emmarcada dins d’una jornada lúdica que té per objectiu recórrer l’etapa 27 del Camí Ignasià, que va de Montserrat a Manresa». Va afegir que el 2022 té especial rellevància el fet que ses celebrin els 500 anys de l’arribada de sant Ignasi de Loiola a la ciutat i potser per aquest motiu «més gent s’ha animat a participar-hi». De totes maneres, va destacar que, organitzativament, s’ha marcat la xifra de 1.000 participants com a màxim de cara a properes edicions perquè només tenen 650 places per a les rutes que s’inicien a Montserrat, l’equivalent a dos trens dels FGC, que és qui els posa a disposició de l’organització.

Montserrat Las s’hi va inscriure juntament amb deu companys del Grup de Marxa Nòrdica de Castellbisbal i dos amics de Sabadell. Era el primer cop que tots participaven a la Marxa del Pelegrí animats per un conegut de Sant Cugat del Vallès. Van seguir el recorregut circular per l’Anella Verda, on van visitar la Torre Lluvià i el celler Oller del Mas i en van destacar «la bona organització i l’entorn paisatgístic».

Un altre dels participants, el badaloní Jordi Garcia, va exposar que era la primera vegada que s’inscrivia a la caminada. Ho va fer per una recomanació d’un company de feina del Bruc. Tots dos van recórrer la modalitat llarga, de 26 km, i també van mostrar el seu interès per repetir-la l’any vinent.

La Marxa del Pelegrí forma part del programa d’actes de Manresa 2022. Està organitzada per l’Ajuntament de Manresa i la Fundació Turisme i Fires de Manresa.