El Bruc i Collbató van acollir la primera edició de la Festa de l’Oli del Peudemont de Montserrat organitzada conjuntament per l’Ajuntament del Bruc i l’Ajuntament de Collbató amb el suport del Parc Rural del Montserrat. La jornada es va iniciar amb una ruta guiada del camí de l’oli amb un grup de vint-i-cinc ciclistes que van recórrer 7,5 quilòmetres des de Can Casas, al Bruc, fins al Centre d’Interpretació de l’Oli de Collbató. A mig camí, van fer parada per fer un tast d’olis novells a l’antic molí d’oli de la masia de la Vinyanova. El xef manresà i estrella Michelin, Jordi Llobet, va elaborar diversos plats amb productes de proximitat i oli dels cinc productors presents a la Festa de l’Oli. Els més petits van ajudar a elaborar unes versions renovades del clàssic pa amb oli i xocolata i van participar de la resta de creacions com les croquetes de pollastre pota negre amb allioli d’all negre, un arròs amb pèsols i pollastre, cocotxes al pil-pil (pollastres de Sant Pau de la Guàrdia).