Aquest cap de setmana, 14 i 15 de maig, la regidoria de Joventut ha organitzat un escape room pels carrers de Santpedor. S’hi pot participar gratuïtament amb inscripció prèvia tant dissabte com diumenge de 9.30 h a 14.30 h en grups de sis persones. L’activitat és apta per a totes les edats. Es tracta de robar un antic tresor amagat a Santpedor. Tot sembla indicar que es troba dins un cofre a la plaça Gran U d’Octubre. L’objectiu és desxifrar els enigmes, resoldre les proves i ser hàbil amb les pistes per resoldre el misteri a temps. Es cedirà una tauleta digital a cada grup, que servirà d’eina per a resoldre les proves. Cal inscripció prèvia a www.entrapolis.com/entrades/ escape-tresor-santpedor