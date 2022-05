Bages Turisme i Manresa Turisme van participar conjuntament en la fira internacional de turisme de referència al País Basc, Expovacaciones, a Bilbao, amb un estand propi retolat com a «Manresa, el final del Camí Ignasià». L’espai era dins del de la demarcació de Barcelona, gestionat per l’àrea de Turisme de la Diputació de Barcelona. L’estand va ser visitat pel regidor de Turisme i Protecció de Ciutat de l’Ajuntament de Manresa, Joan Calmet Piqué, i pel conseller comarcal de Turisme, Agustí Comas Guitó. Durant els tres dies de la fira es va difondre especialment la darrera etapa del Camí Ignasià, des de Montserrat a Manresa (passant també pels municipis bagencs de Marganell, Castellbell i el Vilar i Castellgalí) i tots els productes turístics relacionats amb aquesta etapa, tant de turisme actiu com culturals, de benestar o gastronòmics i enoturístics. En aquest sentit, es va promocionar també la Ruta del Vi del Bages, que, juntament amb el Camí Ignasià, és un dels productes turístics destacats de la comarca.