La biblioteca pública de Súria va acollir la presentació de la novel·la Una assassina massa jove, de Maria Dolors Guàrdia Rúbies, dins de les activitats de difusió cultural que porta a terme aquest servei. L’acte va consistir en un col·loqui amb l’autora, conduït per la bibliotecària de Súria, Maria Àngels Alsina. En el transcurs de la presentació, Maria Dolors Guàrdia va explicar diferents aspectes del procés creatiu de la novel·la, que inclou nombroses referències de personatges o situacions reals. Una assassina massa jove descriu la trama d’ambició que es genera a l’entorn de l’herència d’una milionària andorrana. L’autora del llibre, nascuda a Balaguer i solsonina d’adopció, va comentar que alguns dels temes principals de la novel·la són la situació de les dones, el feminisme i les causes de la maldat humana. La ciutat de Solsona també hi té un paper destacat, ja que «Solsona no pot faltar mai en res del que escric».