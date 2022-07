La Biblioteca Pública de Súria va acollir la presentació del llibre Go for it! de la surienca Cristina Ramírez i Anna Cañete, per facilitar l’aprenentatge de l’anglès en l’entorn familiar. Go for it! és un llibre pràctic que ha nascut de les experiències pedagògiques i personals de les dues autores. Un dels seus objectius principals és donar suport a les famílies que vulguin introduir l’anglès en la seva vida quotidiana per tal de facilitar l’accés dels infants a aquesta llengua. La presentació del llibre Go for it! forma part de les activitats de difusió i dinamització cultural que la biblioteca pública porta a terme habitualment amb el suport de l’Ajuntament de Súria i la Diputació de Barcelona.