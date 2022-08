L’Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants, dde Manresa, va celebrar les Festes de Sant Ignasi. El primer acte va ser una missa a la Capella de Sant Ignasi, seguida per un gran sopar a la fresca a la plaça Major amb música i sortejos. També es va celebrar una botifarrada matinal, la XV edició de la Fira Mercat, una visita guiada pel centre històric a càrrec de Francesc Comas, així com una missa al carrer Sobrerroca, acompanyada d’una petita representació teatral. A més, hi va haver tallers i activitats pels més petits, així com actuacions musicals i espectacles infantils.