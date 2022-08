El 27 d’agost se celebrarà la dinovena edició de la Nocturna Clàssic Ral·li, corresponent a l’edició d’enguany. Per primera vegada, Sant Fruitós de Bages serà el punt neuràlgic de la competició, amb la sortida i l’arribada i també el parc tancat. El recorregut del ral·li, d’entre 270 i 340 quilòmetres, es manté en secret fins al mateix dia de la prova, i així s’evita el pas dels vehicles els dies previs per les carreteres per fer-ne un reconeixement. Les carreteres on es desenvoluparà els trams de regularitat són de poc trànsit o vies de poca mobilitat viària. La Nocturna Clàssic Ral·li és un esdeveniment internacional de ral·lis de vehicles clàssics dins la disciplina de regularitat FEVA. Aquesta és l’única prova d’aquestes característiques que es durà a terme a Catalunya aquest any.