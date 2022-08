El Centre Excursionista de Navàs torna a organitzar la Caminada nocturna, després d’uns anys sense poder-la fer a causa de la pandèmia.

El dissabte, 3 de setembre, a les 20.30 h, a la plaça de l’Ajuntament s’iniciarà la 21 edició de la caminada. Després de recórrer 9,5 quilòmetres, els participants podran degustar un sopar de botifarra amb mongetes. Des del Centre Excursionista de Navàs recorden dur lot i un got per a les begudes.

El preu de les inscripcions anticipades és de 6 euros per als socis del CEN i els menors de 14 anys, i 8 euros per als no socis. Per a inscriure’s anticipadament cal enviar un correu electrònic a cen@navas.cat.

Les inscripcions al mateix dia tindran un cost de 10 euros per als no socis del CEN, i de 8 euros per als socis i els menors de 14 anys. El preu inclou l’assegurança.

Els menors de 18 anys obligatòriament hauran de tenir l’autorització familiar signada que es podrà aconseguir el mateix dia de la sortida.