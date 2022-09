Un grup d’excursionistes navarclins, van participar en la caminada popular de la festa major de Calders. La caminada tenia com a punt de partida la plaça Major d’aquesta localitat moianesa. El recorregut circular d’uns 15 quilòmetres, va transcórrer per senders i ombrívols corriols de la zona boscosa de la Guàrdia i les Quingles; la Serra de Can Vila, la casa Malla, prop d’Artés, i més endavant, per sota de la urbanització de Vista Pirineu, abans d’arribar de nou a la plaça Major de Calders. La caminada va comptar amb varis controls d’avituallament, proveïts de beguda, croissants, botifarra, fruita i cafès.