Dins els actes del Cap de Setmana de la Joventut que es fan anualment al Pont de Vilomara i Rocafort, aquest any han organitzat un viatge a PortAventura. El viatge es farà el proper dissabte 8 d’octubre, amb sortida en autobús des de la Plaça Margarida a les 8 del matí.

El viatge està pensat per a persones a partir de 16 anys, els menors d’edat caldrà que aportin una autorització dels pares o tutors legals. Les entrades són limitades i caldrà inscriure’s i pagar l’import de l’entrada a l’Ajuntament, fins al dimecres 28 de setembre (inclòs). El preu de les entrades és de 32 euros per als menors de 18 anys i de 41 euros per als majors d’edat.