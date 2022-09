Entre tres-centes i quatre-centes persones van acudir al nucli de Coaner, al terme de Sant Mateu de Bages i a les rodalies de Súria, per celebrar la festa major. Després de dos anys de festa més reduïda, enguany es va reprendre el format habitual. El grup manresà de folk T’embolica la troca va protagonitzar la Vesprada de Cançó davant del santuari. Tot seguit, un sopar popular va completar la nit. Tampoc no hi van faltar les caminades des de Valls de Torroella i des de Súria, una xocolatada i una breu sessió de retalls d’història a càrrec de Bernat Comas i Ars. A la sortida de la tradicional missa de festa major i el cant dels goigs, el duet Ballaveu va amenitzar el vermut.