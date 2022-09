L’Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de l’Anoia va inaugurar el nou curs amb la presentació del programa per al primer trimestre. Els parlaments van anar a càrrec de Marc Castells, alcalde de la capital anoienca; Marius Bernadó, director de les Aules de la universitat de Lleida, i Jaume Ortinez, director d’Auga Igualada, que va presentar el programa del primer trimestre. Una actuació de The Grooving Septet, grup musical format a l’escola municipal de música d’Igualada, va cloure l’acte amb un repertori de diversos estils, des del jazz al blues.