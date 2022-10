Dijous va sortir des de Manresa en direcció a la zona més afectada d’Ucraïna, a la zona del front, un comboi d’ajuda humanitària que ofereix el Grup Català de Seguretat. Un equip de deu homes de Manresa liderats per Isidre Macià dirigeixen un comboi amb vehicles i utilitaris tàctics, així com un generador elèctric de gasoil, sacs de dormir, roba tèrmica, menjar i bolquers per a nadons i adults, medicaments i material de primers auxilis.