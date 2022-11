Una cinquantena de persones van participar d’una excursió a la Costa Brava programada per l’Associació «Les Oliveres» del Casal de la Gent Gran de Sant Joan de Vilatorrada. Amb sortida a les 8 del matí van desplaçar-se amb autocar fins a prop del Ronda de S’Agaró del Baix Empordà per realitzar una caminada de sis quilòmetres passant per bonics i espectaculars paratges com la glorieta de la Plaça del Mirador, l’església de Nostra Senyora de l’Esperança, on es va fer la foto de grup, rebent les explicacions de Josep Biosca, coneixedor de la història dels llocs visitats. Després de dinar, que cadascú es portava, es va efectuar el retorn arribant al poble a dos quarts de set de la tarda.