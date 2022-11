La Penya Ciclista Bonavista-Collbaix va iniciar la temporada de duatlons de muntanya al duatló de Tavèrnoles, primera prova del circuit català i puntuable per al Campionat de Catalunya. La prova estava formada per 5 quilòmetres de cursa de muntanya, 20 de BTT i 2,5 més de cursa de muntanya. En fèmines, Aina Picas (PCBonavista-Collbaix) va aconseguir la victòria amb un temps d’1:52:07, davant de Teresa Pons (Prat Triatló) amb 1:52:20, i Sandra Santanyes (Triactiva Ametlla del Vallès) amb 1:58:32. Pel que fa a les categories, Sebastià Catllà va aconseguir la primera posició en V2M. Per equips, la PC Bonavista-Collbaix, amb Ricard Costa, Ferran Balcells, Marc Relaño, Marc Cirera i Sebastià Catllà, va estar lluitant pel tercer lloc, però una avaria mecànica els va fer perdre les opcions de pujar al podi. Finalment, van aconseguir una cinquena posició.