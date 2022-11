Ahir es va presentar en societat a les instal·lacions d’AFK Virtual Events, a Sant Joan de Vilatorrada, el «Manresa Street Circuit» per al videojoc Assetto Corsa, un complement gratuït i que converteix Manresa en la primera ciutat de l’Estat en tenir el seu propi GP fictici. L’streamer i creador de continguts manresà Norman López és qui ho ha fet possible creant un cirtuit de 5,3 quilòmetres i 28 revolts. El recorregut permet aconseguir velocitats de 300 km/h pel passeig del Riu amb un monoplaça de Fórmula 1.

El circuit, que s’ha creat en un mes i mig, recorre l’orografia de la capital del Bages, respectant les distàncies i els graus dels revolts de la ciutat. A més, el circuit compleix totes les normatives de la FIA per acollir un GP de Fórmula 1. Durant el recorregut, es pot gaudir dels edificis més emblemàtics de la ciutat com la Seu, la Cova, la Fàbrica Nova i la desapareguda Carpa del Riu. En la versió següent «s’aniran afegint més edificis i també es potenciarà l’àmbit cultural i turístic de la ciutat», explica Norman.

Més de 1.300 descàrregues

La iniciativa de l’streamer manresà, conegut a les xarxes socials com a LopezNorman44, ja supera les 1.300 descàrregues i ha arribat a les 500.000 visualitzacions entre Twitch, Youtube i Twitter.

La idea va sorgir com una broma, quan el manresà va llegir la notícia on Madrid deia que a partir del 2026 volia acollir el Gran Premi d’Espanya. Norman López sempre ha sigut un aficionat a l’automobilisme, ja que des de ben petit dibuixava circuits. «Vull un circuit a l’estil Monaco que passi pel rovell de l’ou de la ciutat i per davant de la Seu» assenyala l’streamer. D’aquesta manera, Norman López va començar a crear el circuit, a través de la seva productora, GediMedia, i amb la col·laboració dels dissenyadors 3D Markk_editor i Martí Sugrañes.

Ahir, a la presentació en societat, es va comptar amb la presència de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, i Jordi Solernou, alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, que van demostrar les seves habilitats de conducció pels carrers de Manresa. Els alcaldables van provar el simulador, tot i que hi va haver algun ensurt xocant en el revolt de la capella de Sant Marc, van aconseguir arribar a la meta molt renyits i proclamant-se campió Marc Aloy.

Més de cinc quilòmetres

El circuit s’inicia als boxs que estan ubicats darrera la Fàbrica Nova, continua per la carretera del Pont de Vilomara, la Bonavista on es pot veure l’edifici de Caixa Manresa. Segueix pel passeig Pere III, la plaça Onze de Setembre i després d’una frenada complicada, continua pel carrer Primer de Maig. Tot seguit, puja pel carrer Súria fins a arribar a l’Abat Oliba i segueix per les Bases de Manresa, amb un revolt a cegues on es pot contemplar l’edifici de la FUB. Recorre el carrer Barcelona en direcció a la prolongació d’Àngel Guimerà, passant per davant de l’església de Crist Rei. Tot seguit, carrer Àngel Guimerà, Muralla de Sant Francesc i, després d’un revolt molt pronunciat, continua pel passeig del Riu. Un cop a la capella de Sant Marc, s’enfila per la Via de Sant Ignasi per arribar a la meta. El monoplaça conduït per Norman López ha aconseguit completar el circuit amb un temps d’un minut i mig.