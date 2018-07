L'ACA millora els desguassos i les galeries de la presa de Sant Ponç

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha efectuat una rehabilitació estructural dels sostres de les cambres del pantà de Sant Ponç, situat al municipi de Clariana de Cardener. L'objectiu de la intervenció és corregir la seguretat estructural de les cambres del deguàs,amb una inversió superior als 12.500 euros. Fonts de l'ACA han explicat que es tracta d'una obra amb una doble finalitat: donar seguretat a la mateixa estructura i també als treballadors.

Segons informa l'ACA, es tracta d'una obra d'urgència, ja que calia garantir la màxima seguretat i alhora evitar el perill de col·lapse que hi havia en aquestes galeries, per l'interior de les quals passen operaris. S'ha intervingut també en els forjats que divideixen verticalment la zona superior, on transita el personal d'explotació, i la zona inferior en la qual es localitza la cambra de vàlvules de desguassos de mig fons i fons.

En aquests espais també s'han dut a terme treballs de repicat i neteja amb aigua a pressió a les estructures de formigó. A més, per tal d'evitar l'impacte de la humitat i la seva acumulació a l'interior de la presa, una de les causes a les quals s'ha atribuït l'actuació juntament amb el pas del temps atès que ja se sumen més de 65 anys de construcció de la infraestructura, s'ha aplicat morter i un compost químic.

És qüestió de dies que l'actuació de renovació completa dels desguassos de mig fons de la presa de Sant Ponç s'enllesteixi, segons fonts de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Es tracta de dues línies de sortida de l'aigua que es renoven completament. D'aquesta manera, s'actualitza la seguretat i operativitat d'aquestes vies, ja que les vigents, encara d'origen, presentaven un estat de deteriorament notable tenint en compte que la construcció final de la presa data de l'any 1954. L'embassament, en termes d'operativitat hidràulica, es trobarà del tot en correcció i sintonia amb les exigències més estrictes quant a seguretat i explotació de les preses. Aquesta obra, juntament amb la rehabilitació dels sostres de les cambres, optimitzen la seguretat.

Amb aquestes mesures, l'ACA considera que la instal·lació queda en condicions per poder estar a ple funcionament en els propers anys, tot i que sigui una obra que es va acabar de construir fa més de 60 anys.