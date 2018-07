Amisol inicia un nou servei d'inserció laboral al Solsonès

L'associació Amisol engega un nou servei d'inserció laboral anomenat Enllaç. «Volem complir un altre vessant laboral, per a persones que tinguin la necessitat d'inserir-se en l'empresa ordinària en comptes de treballar en centres especials o en treballs protegits per a persones amb discapacitat», explica la psicòloga de l'entitat Marta Casals, que afegeix que es tracta d'un servei que, de moment, no existeix al Solsonès i que sí que es troba en entitats del Bages, l'Anoia o Osona.

El servei, que començarà a ser efectiu el proper setembre, s'adreça a persones que disposin del certificat de discapacitat psíquica o de malaltia mental i que estiguin inscrites com a demandants d'ocupació o amb la petició de millora de feina.

L'equip de professionals que guiaran el servei estarà format per un preparador laboral que s'en-carregarà de portar a terme les formacions, un prospector que es dedicarà a les empreses i un expert en noves tecnologies per ajudar els participants a millorar les seves habilitats en tecnologies de la informació i la comunicació.

«Es tracta d'un àmbit força desconegut per a les empreses, per això farem un seguiment del procés amb elles», continua Casals, que també afegeix que una de les característiques d'Enllaç és acompanyar les persones que en formin part amb tutories individuals i assessorament abans, durant i després de trobar la feina. Segons l'entitat solsonina, un dels principals objectius és que les persones participants tinguin la possibilitat d'incorporar-se al mercat laboral ordinari a través d'itineraris personals d'inserció.

El dimarts 31 de juliol, a les onze del matí a l'Aula Castanyer del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya a Solsona, es portarà a terme una sessió informativa per explicar el nou servei i resoldre dubtes.