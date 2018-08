L'Ajuntament de Solsona es compromet a millorar el manteniment dels parcs

L'Ajuntament de Solsona estudiarà propostes per millorar les ombres dels parcs infantils de la ciutat i intensificarà les actuacions de manteniment d'aquests espais, amb una especial atenció a la zona de l'Hort del Bisbe. L'equip de govern s'hi va comprometre en l'últim ple, amb l'aprovació d'una moció presentada pel grup municipal d'ApS-CUP, amb l'objectiu central de desenvolupar polítiques que fomentin el joc a l'espai lliure, segons va explicar el portaveu cupaire, Òscar Garcia.

Pel que fa a la necessitat d'ombres, la CUP es refereix especialment als parcs infantils del Camp del Molí i de la plaça de l'1 d'Octubre, situada davant de la Sala Polivalent, al costat del Casal Cívic Xavier Jounou. En aquest sentit, l'alcalde, David Rodríguez, va recordar durant el darrer ple que normalment s'opta per la plantació d'arbres, però «tots sabem què tarden a créixer. I plantejar solucions definitives és complicat». Per això, va assenyalar que des dels serveis tècnics s'estudiaran propostes alternatives.

Pel que fa al manteniment de les àrees de joc per als infants, els cupaires lamenten que l'estat de conservació del mobiliari de joc d'alguns dels parcs «no és gens correcte». I posen l'accent especialment en l'estat de manteniment del parc de l'Hort del Bisbe.



Plataforma en línia

David Rodríguez va explicar que l'Ajuntament és «especialment sensible a reparar els elements malmesos tan bon punt n'és coneixedor». Per aquest motiu, el batlle va fer una crida a la ciutadania a comunicar qualsevol incidència d'aquest tipus i va recordar que la plataforma en línia Soluciona, al web del consistori, és ideal per fer-ho.

Rodríguez va admetre que les abundants pluges d'aquest any han fet créixer molt l'herba i han desbordat la capacitat de la brigada municipal per segar-la. Amb tot, assegura que es buscaran solucions perquè aquest aspecte no es torni a descontrolar. De totes maneres, l'alcalde afirma que la ciutadania ha de ser conscient «que som un ajuntament petit, quant al personal que s'hi pot dedicar».

Al llarg de l'any treballen en parcs i jardins entre quatre i cinc efectius de la brigada. El grup municipal del PDeCAT demana també que es controli aquesta qüestió en parcs com els de Sant Bernat i la Cabana d'en Geli, no tan sols als del centre de Solsona.



L'Hort del Bisbe

L'espai de l'Hort del Bisbe, tal com matisava David Rodríguez durant el ple del mes de juliol, presenta una problemàtica que s'arrossega de fa temps i que va més enllà de l'estrictament referida a la cura de la netedat.

Segons l'alcalde, el problema és que hi acudeixen col·lectius de joves que hi passen estones i «embruten i malmeten l'espai». Algunes vegades s'ha aconseguit posar-hi fre, però aleshores el problema es trasllada a un altre espai. En tot cas, «estem d'acord que cal fer-hi insistència», va concloure l'alcalde.